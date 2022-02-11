FIS отреагировала на обвинение диктора в помощи российской лыжнице на Олимпиаде

Спортивный директор комитета по лыжным гонкам FIS Пьер Миньере отреагировал на заявление финского тренера Вейкко Анттонена, который обвинил диктора в помощи российской лыжнице Наталье Непряевой в ходе женской разделки на Олимпиаде-2022.

По заявлению финского специалиста, диктор на стадионе во время соревнования своими яркими и долгими репликами якобы помог россиянке получить несправедливое преимущество в борьбе за бронзу с финкой Кристой Пярмякоски. Стоит отметить, что Непряева все равно уступила на финише 0,1 секунды и стала четвертой.

«Протестов не поступало. Но это новая информация для меня, и мы расследуем случившееся», — прокомментировал ситуацию Миньере.

Ранее стало известно, что украинский спортсмен грубо нарушил главный принцип Олимпийских игр: спорт вне политики. После очередного прохождения трассы скелетонист Владислав Гераскевич встал с плакатом, который содержал политическое заявление.





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