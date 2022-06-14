Фирма Собчак оказалась в базе судебных приставов из-за долгов

Журналистку и телеведущую Ксению Собчак ищут судебные приставы из-за долга в 86 тысяч рублей.
Собчак владеет рестораном и рекламным агентством под брендом «Джун энд Джулай» вместе с партнером Юлией Прудько. Именно эта фирма стала объектом внимания ФССП. 10 июня 2022 года на компанию было возбуждено исполнительное производство. Причем впервые это произошло еще в 2018 году, пишет kp.ru.
Оказалось, что фирма Собчак появилась в базе судебных приставов из-за долгов. Компания обязана выплатить 86,5 тысячи рублей по налогам и сборам. Первый раз дело было закрыто «на основании невозможности установить местонахождение должника». Однако агентство телеведущей находится в самом центре Москвы, а сама она ни от кого не скрывается, несмотря на частые разъезды и перелеты.