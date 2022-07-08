Финский журналист Хейсканен заявил о тоске иностранных туристов по России

Корреспонденту удалось пообщаться с путешественниками, которые прибыли в Хельсинки на круизных лайнерах. Среди туристов были жители США, Германии и Австралии. В связи с отменой посещения Петербурга в 2022 году, порт финской столицы сообщил о сокращении лайнеров с 300 до 200, и туристов не совсем устраивает такая программа. По словам Хейсканена, иностранцы с нетерпением ждали поездки в Россию, в частности в Северную столицу.