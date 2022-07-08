Финский журналист Хейсканен заявил о тоске иностранных туристов по России

Европейские круизные компании исключили Санкт-Петербург из летних маршрутов. Однако тоскующие по России туристы хотели бы увидеть красоты Северной столицы, рассказал финский журналист Кости Хейсканен.
Корреспонденту удалось пообщаться с путешественниками, которые прибыли в Хельсинки на круизных лайнерах. Среди туристов были жители США, Германии и Австралии. В связи с отменой посещения Петербурга в 2022 году, порт финской столицы сообщил о сокращении лайнеров с 300 до 200, и туристов не совсем устраивает такая программа. По словам Хейсканена, иностранцы с нетерпением ждали поездки в Россию, в частности в Северную столицу.
«Туристы жалуются на то, что в Финляндии дорого и скучно. Конечно, природа и достопримечательности — они красивые, но не могут удовлетворить потребности культурных туристов, которые ждут что-то большего. Поэтому в Финляндии программа однобокая», — рассказал финский журналист в интервью «Пятому каналу».
С особой теплотой о России отзываются немцы. Как только они узнали, что Хейсканен посещал Петербург, сразу же стали интересоваться обстановкой в РФ. Больше всего граждан ФРГ интересовали вопросы о том, как сильно по стране ударили санкции и действительно ли россиянам нечего есть.
«Я им рассказываю, как обстоит ситуация на самом деле в России. Когда они это узнают, то, конечно, очень сильно удивляются. Хотя и говорят, что немецкая пресса очень много врет, и они из других альтернативных источников получают и другую информацию», — добавил Хейсканен.
Российские туристы в свою очередь с 15 июля получат возможность посещать Эстонию и Финляндию. Для этого путешественникам больше не потребуются «особые причины», заявили в пресс-службе Ассоциации туроператоров РФ.