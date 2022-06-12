Новости0

Финский президент Ниинисте удивлен нежеланием Турции принимать его страну в НАТО

Финский президент Ниинисте удивлен нежеланием Турции принимать его страну в НАТО
pxhere.com

Президент Финляндии Саули Ниинисте признался, что оказался удивлен возражениями Турции по вступлению его страны в Североатлантический альянс.

«Я был удивлен позицией Турции, однако мы должны всерьез отнестись к темам, по которым она выражает беспокойство», — рассказал финский лидер в надежде, что «удастся найти решение, которое будет устраивать всех».

Напомним, Финляндия и Швеция заговорили о намерении стать частью Североатлантического альянса вскоре после начала спецоперации РФ по защите Донбасса. Многие российские политики отреагировали на эти заявления, отмечая, что подобный шаг не способствуют укреплению безопасности в Европе, скорее наоборот. Турция решительно воспротивилась вступлению двух североевропейских стран в НАТО, утверждая, что те поддерживают лица, которых Анкара причисляет к террористам.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Похожие материалы
RusNewsToday24
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.