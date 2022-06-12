Финский президент Ниинисте удивлен нежеланием Турции принимать его страну в НАТО

Президент Финляндии Саули Ниинисте признался, что оказался удивлен возражениями Турции по вступлению его страны в Североатлантический альянс.
«Я был удивлен позицией Турции, однако мы должны всерьез отнестись к темам, по которым она выражает беспокойство», — рассказал финский лидер в надежде, что «удастся найти решение, которое будет устраивать всех».
Напомним, Финляндия и Швеция заговорили о намерении стать частью Североатлантического альянса вскоре после начала спецоперации РФ по защите Донбасса. Многие российские политики отреагировали на эти заявления, отмечая, что подобный шаг не способствуют укреплению безопасности в Европе, скорее наоборот. Турция решительно воспротивилась вступлению двух североевропейских стран в НАТО, утверждая, что те поддерживают лица, которых Анкара причисляет к террористам.