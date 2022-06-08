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Финский актер Вилле Хаапасало закрыл свой ресторан советской кухни в Хельсинки

Финский актер Вилле Хаапасало закрыл свой ресторан советской кухни в Хельсинки
Alexander Keltik/Russian Look/Global Look Press

Финский актер Вилле Хаапасало, хорошо знакомый российскому зрителю по фильму «Особенности национальной охоты», был вынужден закрыть свой ресторан в советской стилистике.

О закрытии ресторана сообщило финское издание Helsingin Sanomat. Отмечается, что интерьер ресторана Davai Davai был выдержан в советском стиле, заведение открылось в октябре 2021 года, однако теперь Хаапасало вынужден его закрыть.

«Причиной закрытия стала мировая политическая ситуация. Концепция ресторана в это время кажется неуместной», — заявил известный в РФ финский актер.

Хаапасало отметил, что ресторан приостанавливает работу — актер размышляет над новой концепцией и хочет открыть заведение снова.

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