Финский актер Вилле Хаапасало закрыл свой ресторан советской кухни в Хельсинки

Финский актер Вилле Хаапасало, хорошо знакомый российскому зрителю по фильму «Особенности национальной охоты», был вынужден закрыть свой ресторан в советской стилистике.
О закрытии ресторана сообщило финское издание Helsingin Sanomat. Отмечается, что интерьер ресторана Davai Davai был выдержан в советском стиле, заведение открылось в октябре 2021 года, однако теперь Хаапасало вынужден его закрыть.
«Причиной закрытия стала мировая политическая ситуация. Концепция ресторана в это время кажется неуместной», — заявил известный в РФ финский актер.
Хаапасало отметил, что ресторан приостанавливает работу — актер размышляет над новой концепцией и хочет открыть заведение снова.