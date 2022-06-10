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Финские власти объяснили внезапный отказ президента Финляндии от ужина с королем Швеции

Финские власти объяснили внезапный отказ президента Финляндии от ужина с королем Швеции
pexels.com

Служба протокола финского лидера заранее предупредила гостей, что президент Саули Ниинисте и его жена не смогут присутствовать на ужине с королем Швеции Карлом XVI Густавом. Соответствующее заявление сделали в СМИ, ссылаясь на источник, близкий к властям Финляндии.

Стоит отметить, что Карл XVI Густав не был против данного решения. По данным информатора, главе финского государства внезапно потребовалось покинуть балтийский остров. Однако из-за чего, источник не указал.

Ранее сообщалось что слова президента России Владимира Путина о Петре I заставили финского президента отменить ужин с королем Швеции. Об этом написали в Daily Mail.

ужин финляндия Швеция
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