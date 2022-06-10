Финские власти объяснили внезапный отказ президента Финляндии от ужина с королем Швеции

Служба протокола финского лидера заранее предупредила гостей, что президент Саули Ниинисте и его жена не смогут присутствовать на ужине с королем Швеции Карлом XVI Густавом. Соответствующее заявление сделали в СМИ, ссылаясь на источник, близкий к властям Финляндии.