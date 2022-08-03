Финская таможня начала изымать у выезжающих россиян дроны и предметы роскоши

Финская таможня в конце июля провела в восточных пунктах пересечения границы чуть более 2500 проверок в отношении россиян. В некоторых случаях таможенникам пришлось произвести изъятие из-за действующих санкций.

В ходе досмотров таможня обнаружила у туристов товары, которые могут использоваться в военных целях. К таким товарам относятся средства навигации и дроны, которые были изъяты на границе. Также у туристов были обнаружены предметы роскоши, экспорт которых в Россию ограничен из-за санкций ЕС.





После того как Россия сняла ограничения на пересечение сухопутной границы из-за коронавируса, у нас возникла необходимость усилить контроль за пассажирскими перевозками. Если это предмет, подпадающий под санкции, его нельзя провезти через границу. В зависимости от случая покупатель может вернуть товар в магазин, где он его купил, или его может забрать таможня.

Глава отдела контроля финской таможни Микко Грёнберг

На данный момент рассматривается около двадцати дел, связанных с перевозками товаров в Россию. По словам Микко Грёнберг, результаты инспекции показывают, что мониторинг выезжающих из Финляндии туристов следует продолжить и в будущем.

Ранее сообщалось, что финские магазины начали ограничивать продажу санкционных товаров российским туристам. Согласно Министерству иностранных дел, покупателю нельзя продавать товары, находящиеся под санкциями, если очевидно, что их собираются везти в Россию.