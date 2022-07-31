Финны отказываются от автомобилей из-за роста цен на топливо

Многие жители Финляндии вынуждены отказываться от поездок на автомобиле или сокращают их до минимума из-за повышения цен на топливо. Об этом сообщил телеканал Yle со ссылкой на опрос страховой компании LocalTapiola Group.

По этим данным, 44% автомобилистов Финляндии «отказываются от поездок без острой необходимости», а еще 14% «вынуждены полностью прекратить их», так как больше не могут себе это позволить. В общей сложности 75% финнов отметили негативные изменения в своем отношении к личному автотранспорту из-за роста цен.

Стоимость бензина и дизеля в Финляндии летом этого года достигла исторического максимума – более 2,5 евро за литр. Участники опроса отметили, что из-за этого они тратят на обслуживание автомобилей в среднем 331 евро в месяц, более 70% этой суммы уходит на топливо.

«Возможно, высокие цены являются сигналом для перехода финского общества к более экономичному, безопасному и экологичному транспорту», – заявил директор отдела по безопасности дорожного движения в LocalTapiola Group Тапани Алавири.

Опрос проводился в Финляндии с 27 мая по 3 июня, но его результаты публикуются впервые. В опросе приняли участие 1 085 жителей страны в возрасте 18-79 лет, которые владели автомобилем или ездили на нем в течение последних 12 месяцев. Погрешность составила не более 3 процентных пунктов.