Финляндия задумалась о размещении баз НАТО в Южной Карелии

Власти города Лаппеенранта озвучили идеи расположить базу НАТО в Южной Карелии. Такие сведения опубликовала газета Yle со ссылкой на мэра Киммо Ярву.
Финский чиновник обмолвился, что возможным местом размещения может стать аэропорт. Он подчеркнул, что речь шла об оборонительных силах.
«Я слышал, что есть мысли об аэропорте. Его вполне можно будет использовать, если Силы обороны так захотят. Про размещение Сил обороны и войсковых частей ничего сказать не могу, я не специалист», — заявил Ярву.
Мэр выразил уверенность, что присоединение Финляндии к Североатлантическому альянсу подарит Южной Карелии надежду. Ярва полагает, что членство в НАТО создаст для местных бизнесменов «безопасные условия».
Финляндия решила подать заявку на вступление в военно-политический блок после начала спецоперации России. Аналогичный шаг предприняла Швеция.