    В тренде

    Финляндия сообщила о готовности к «возможным действиям РФ» из-за вступления страны в НАТО

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Финляндия сообщила о готовности к «возможным действиям РФ» из-за вступления страны в НАТО

    Подписывайтесь на новости RNT24 в

    загрузка...
    globallookpress.com/Jaap Arriens/ZUMAPRESS.com

    Финляндия подготовилась к «всевозможным действиям России» на случай вступления страны в НАТО. Об этом сообщила министр государственной собственности и отношений с ЕС Тютти Туппурайнен.

    Чиновница прокомментировала вопрос вступления страны в НАТО. По словам Туппурайнен, «пришло время обзавестись союзниками и получить больше партнеров для Хельсинки».

    «Мы готовы к всевозможным неприятным мерам против нас», — сказала министр в эфире Sky News.

    Белый дом ранее поддержал идею членства Финляндии в НАТО. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не увидел в ней ничего положительного.

    загрузка...
     

    Похожие сообщения*