Финляндия сообщила о готовности к «возможным действиям РФ» из-за вступления страны в НАТО

Подписывайтесь на новости RNT24 в
загрузка...
Финляндия подготовилась к «всевозможным действиям России» на случай вступления страны в НАТО. Об этом сообщила министр государственной собственности и отношений с ЕС Тютти Туппурайнен.
Чиновница прокомментировала вопрос вступления страны в НАТО. По словам Туппурайнен, «пришло время обзавестись союзниками и получить больше партнеров для Хельсинки».
«Мы готовы к всевозможным неприятным мерам против нас», — сказала министр в эфире Sky News.
Белый дом ранее поддержал идею членства Финляндии в НАТО. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не увидел в ней ничего положительного.
загрузка...