Финляндия не ощутила угроз со стороны России

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Финляндия не видит прямых военных угроз со стороны России. Об этом заявил постоянный представитель страны при НАТО Клаус Корхонен в интервью CNN.
Хельсинки не фиксирует какой-либо «нестандартной активности» с российской стороны. На данный момент государство далеко от какой-либо ядерной угрозы.
Однако необходимость вступления страны в НАТО диктуется европейской безопасностью. По словам Корхонена, украинский кризис продемонстрировал, что обстановка может резко поменяться.
«У нас сильная оборона, у нас очень способная пограничная охрана, и я думаю, что сейчас мы бдительны, поэтому на границе очень безопасно», — добавил постпред.
Разговоры о вступлении Финляндии в НАТО начались на фоне украинского кризиса. По словам министра иностранных дел Пекка Хаависто, республика может подать заявку на членство в Альянсе уже в середине следующей недели.