Финляндия хочет экономить электроэнергию зимой закрытием магазинов на пару часов

Финские магазины, возможно, будут закрываться зимой на несколько часов для экономии электроэнергии на фоне дефицита ресурса, сообщила общественная телерадиовещательная корпорация YLE.
Эксперты связывают ситуацию с электроснабжением с запуском на полную мощность нового, третьего энергоблока АЭС «Олкилуото». Его ввод в эксплуатацию в очередной раз был отложен и теперь ожидается в декабре. Однако министр экономики Мика Линтиля рассчитывает на позитивное развитие событий, при котором станция начнет выработку 1600 МВт ресурса уже в сентябре.
«Этой зимой магазинам в Финляндии, возможно, придется поочередно закрываться на несколько часов, чтобы сократить потребление электроэнергии. При похолодании возможны отключения электроэнергии на несколько часов», — ссылаясь на оператора магистральных электросетей Fingrid, предупреждает YLE.
При этом компания признает, что отключение электричества чревато проблемами для работы кассовых аппаратов. Дефицит энергоресурса на рынке Финляндии сейчас покрывается поставками из Швеции.