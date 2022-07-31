Финляндия хочет экономить электроэнергию зимой закрытием магазинов на пару часов

Эксперты связывают ситуацию с электроснабжением с запуском на полную мощность нового, третьего энергоблока АЭС «Олкилуото». Его ввод в эксплуатацию в очередной раз был отложен и теперь ожидается в декабре. Однако министр экономики Мика Линтиля рассчитывает на позитивное развитие событий, при котором станция начнет выработку 1600 МВт ресурса уже в сентябре.