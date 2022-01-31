Финляндия анонсировала постепенную отмену ограничений на въезд с 1 февраля

Финляндия анонсировала постепенную отмену ограничений на въезд с 1 февраля Новости
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Смягчение коронавирусных ограничений с 1 февраля анонсировала премьер-министр Финляндии Санна Марин.

Правительство планирует начать отмену ограничений с 1 февраля, пояснила Марин, в течение месяца они все будут сняты. В стране отмечаются признаки стабилизации эпидемиологической ситуации, поэтому власти решили начать отмену не с середины февраля, как планировалось раньше, а с начала.

Местному руководству рекомендовано возобновить с начала февраля работу культурных и спортивных объектов, рестораны могут работать до 21:00. Требования к барам и питейным заведениям оставлены без изменений.

 
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