Финансовый эксперт Кочетков назвал бесполезными счета в «токсичных» долларах и евро

Проводить интервенции в евро и долларах на сегодняшний день невозможно, заявил ведущий аналитик отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Андрей Кочетков.
Спрос будет расти на юань, поскольку КНР является основным импортным направлением России. Следовательно, китайская нацвалюта будет иметь большой спрос у импортеров, а ее кросс-курс на Московской бирже окажется выше, чем на Форексе, цитирует эксперта «Свободная Пресса».
«Проводить интервенции в евро и долларах сейчас невозможно, потому что их нужно где-то размещать. У нас есть валютные счета, но непонятно, что с ними будет происходить. Они практически бесполезны. Поэтому упор делается на валюту дружественных стран, а это юань, валюты СНГ и других стран, которые не участвуют в санкционном давлении», — пояснил Кочетков.
Депутат Анатолий Аксаков ранее подтвердил, что доллар из-за политики США станет никому не нужным.