Финансовый эксперт Кочетков назвал бесполезными счета в «токсичных» долларах и евро

«Проводить интервенции в евро и долларах сейчас невозможно, потому что их нужно где-то размещать. У нас есть валютные счета, но непонятно, что с ними будет происходить. Они практически бесполезны. Поэтому упор делается на валюту дружественных стран, а это юань, валюты СНГ и других стран, которые не участвуют в санкционном давлении», — пояснил Кочетков.