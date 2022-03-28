Финансовый консультант Никитина предостерегла россиян от покупки акций и валюты

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко Новости
На чтение 1 мин. Опубликовано Обновлено

Подписывайтесь на новости RNT24 в

загрузка...

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Покупка акций может обернуться потерей половины вложенных сбережений,
а приобретение валюты будет бессмысленным, предупредила финансовый консультант
Алена Никитина.

На фондовом рынке сейчас царит «чистая спекуляция», и
экономический анализ ничего не показывает, сообщила URA.RU
специалист в области управления личными финансами. По ее словам, на акциях
можно потерять 50% вложенных средств.

«Если человек готов вложить 100 тысяч рублей, а потом, чтобы
у него на счете оказалось 50 тысяч, то почему нет. В надежде заработать можно
купить акции, но там риск потерять 50 процентов», — сообщила Никитина.

Нет больше смысла пытаться заработать и на валюте. Ее уже
практически негде покупать, а рубль, по мнению специалиста, будет укрепляться.
Имеющиеся деньги Никитина рекомендует положить на депозит.

загрузка...
 
 
Оценить статью
( Пока оценок нет )
RusNewsToday24
© 2020 Информационно — аналитическое издание «RusNewsToday24» Сетевое издание RusNewsToday24 ИНФОРМАЦИОННОЕ АГЕНТСТВО ЦЕНТРА СПЕЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ Свидетельство регистрации Эл № ФС 77-24459 ЦЕНТР СПЕЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ 101000, г. Москва, ул. Покровка, 7. Телефон: (495) 979-36-65. Договорные отношения коммерческого характера возложены на дочернее предприятие — ООО «Средства массовой информации Учреждения «Центр специальных проектов» ООО «СМИ Учреждения «ЦСП» ОГРН 1087746823295 ИНН 7701791593
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru
Translate »