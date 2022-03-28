Финансовый консультант Никитина предостерегла россиян от покупки акций и валюты

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Покупка акций может обернуться потерей половины вложенных сбережений,
а приобретение валюты будет бессмысленным, предупредила финансовый консультант
Алена Никитина.
На фондовом рынке сейчас царит «чистая спекуляция», и
экономический анализ ничего не показывает, сообщила URA.RU
специалист в области управления личными финансами. По ее словам, на акциях
можно потерять 50% вложенных средств.
«Если человек готов вложить 100 тысяч рублей, а потом, чтобы
у него на счете оказалось 50 тысяч, то почему нет. В надежде заработать можно
купить акции, но там риск потерять 50 процентов», — сообщила Никитина.
Нет больше смысла пытаться заработать и на валюте. Ее уже
практически негде покупать, а рубль, по мнению специалиста, будет укрепляться.
Имеющиеся деньги Никитина рекомендует положить на депозит.