Финансовый аналитик Журавлев предрек новый валютный шторм из-за роста инфляции

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Мировой валютный рынок сохраняет неопределенность из-за ряда факторов, заявил начальник отдела аналитики и взаимодействия с инвесторами банка «Ренессанс Кредит» Павел Журавлев.
Эксперт предупредил о возможном валютном шторме и объяснил, что неопределенность связана с усилением инфляции. Существенное влияние на ситуацию оказывает и геополитическая напряженность.
«Одной из причин роста волатильности на рынке FOREX может являться относительная невнятность действий монетарных властей США и еврозоны на фоне роста инфляции. По состоянию на конец апреля рост индекса потребительских цен (ИПЦ) в годовом исчислении составил 8,5 процента в США и 7,5 процента в еврозоне», — пояснил эксперт в беседе с агентством «Прайм».
Решение властей США повысить учетную ставку на 0,25 процентного пункта повлечет за собой неизвестные последствия, добавил Журавлев. Центробанк Европы пока сохраняет ставки, однако у инвесторов в настоящий момент нет единой позиции о его дальнейшей политике.