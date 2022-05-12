Финансовый аналитик Журавлев предрек новый валютный шторм из-за роста инфляции

«Одной из причин роста волатильности на рынке FOREX может являться относительная невнятность действий монетарных властей США и еврозоны на фоне роста инфляции. По состоянию на конец апреля рост индекса потребительских цен (ИПЦ) в годовом исчислении составил 8,5 процента в США и 7,5 процента в еврозоне», — пояснил эксперт в беседе с агентством «Прайм».