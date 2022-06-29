Финансисты спрогнозировали дефляцию в России по итогам июня

Недавно аналитики заметили падение спроса на косметику и парфюмерию из-за сокращения ассортимента. По мнению экспертов, искусственно увеличить количество покупателей не сможет даже параллельный импорт, передает телеканал «360». Однако такая тенденция в скором времени приведет российских покупателей к отечественным брендам.