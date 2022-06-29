Финансисты спрогнозировали дефляцию в России по итогам июня

В экономике России по итогам июня может наблюдаться дефляция – снижение цен на товары и услуги. Такое заявление сделали аналитики банков и финансовых компаний.
Впервые за всю современную историю России стоимость товаров в месячном выражении может сократиться в пределах 0,5%, передает газета «Известия». Причинами стали: уменьшение стоимости плодоовощной продукции, укрепление курса рубля и сокращение совокупного спроса.
Многие аналитики не верят, что такая тенденция продлится все лето. По их словам, дефляционный тренд будет умеренным.
«Что касается непродовольственных товаров, то значительное укрепление курса рубля, на наш взгляд, нивелирует рост издержек ритейлеров на логистику», — заявил главный экономист «ВТБ Мои Инвестиции» Григорий Жирнов.
Цены снизятся и на непродовольственные товары при развитии параллельного импорта. Прогнозируется, что в июле-августе месячная дефляция может оказаться на уровне 0,2–0,5%.
Недавно аналитики заметили падение спроса на косметику и парфюмерию из-за сокращения ассортимента. По мнению экспертов, искусственно увеличить количество покупателей не сможет даже параллельный импорт, передает телеканал «360». Однако такая тенденция в скором времени приведет российских покупателей к отечественным брендам.