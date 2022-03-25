Финансист Сосновский назвал важным этапом дедолларизации введение рубля для оплаты за газ

«Доллар США сейчас по

сути — мера всех вещей. При этом заморозка активов России не может пройти

бесследно. Многие страны имеют значительные противоречия с США и опасаться за

свой кошелек не хочется. Например, у Китая в золотовалютных резервах есть 1

трлн долларов США», — отметил он.