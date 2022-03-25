Финансист Сосновский назвал важным этапом дедолларизации введение рубля для оплаты за газ

rueconomics.ru Новости
На чтение 1 мин. Опубликовано Обновлено

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rueconomics.ru

Заморозка активов России в Европе и переход на расчеты за
газ в рублях могут в будущем оказать существенное влияние на мировую экономику.
Однако о крахе доллара говорить пока рано, заявил представитель «БКС Мир
инвестиций» Григорий Сосновский в беседе с агентством «Прайм».

«Доллар США сейчас по
сути — мера всех вещей. При этом заморозка активов России не может пройти
бесследно. Многие страны имеют значительные противоречия с США и опасаться за
свой кошелек не хочется. Например, у Китая в золотовалютных резервах есть 1
трлн долларов США», — отметил он.

Экономист назвал отказ от
расчета в валюте смелой и жесткой инициативой. Это может создать прецедент,
который будет означать уход от повсеместной долларовой системы. Впрочем, до
полной дедолларизации торговли еще далеко, добавил Сосновский.

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