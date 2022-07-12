Финансист Сорос предрек США превращение в настоящий репрессивный режим

Американский трейдер, финансист, инвестор и филантроп Джордж Сорос рассказал, с чем могут столкнуться Соединенные Штаты в будущем.
По его мнению, США грозит превращение в настоящий репрессивный режим. Своим мнением финансист поделился в авторской статье для немецкого издания Die Welt.
Сорос подчеркнул, что россияне не являются главными противниками американцев. По словам трейдера, Белому дому следует обратить внимание на противников демократии. Именно они, как отметил Сорос, представляют наибольшую опасность для Вашингтона.
Ранее, как писал телеканал «Царьград», официальный представитель МИД России Мария Захарова предостерегла США. Она заметила, что из-за действий Вашингтона и его союзников мир оказался на грани ядерного конфликта.