Финансист рассказала, как держатели банковских карт могут использовать их с выгодой

По словам специалиста, у каждого банка есть программы кешбэка, когда после совершения определенных покупок владельцу возвращаются бонусы. Потом их можно переводить в денежные средства или использовать в магазинах-партнерах. Например, для автолюбителей есть карты с возвратом части средств на заправках.