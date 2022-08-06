Финансист рассказала, как держатели банковских карт могут использовать их с выгодой

Банковские карты можно использовать с выгодой, главное – ознакомиться с акционными предложениями банков, рассказала операционный директор финтех платформы «Фаст Ривер» Ксения Артемьева.
По словам специалиста, у каждого банка есть программы кешбэка, когда после совершения определенных покупок владельцу возвращаются бонусы. Потом их можно переводить в денежные средства или использовать в магазинах-партнерах. Например, для автолюбителей есть карты с возвратом части средств на заправках.
Также Артемьева рассказала об овердрафте, когда владельцам карт предлагается использовать небольшую сумму, которую потом можно вернуть без процентов. Зачастую такая услуга доступна для держателей зарплатных карт.