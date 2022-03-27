Финансист Маслов призвал не ждать скорого окончания гегемонии доллара

pixabay.com Новости
На чтение 1 мин. Опубликовано Обновлено

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pixabay.com

Говорить об окончании «гегемонии доллара» пока рано, в
американской валюте проводится большинство транзакций и хранится большее число
банковских резервов, предупредил аналитик ФГ «Финам» Андрей Маслов.

Чтобы инвесторы и банки прекратили вкладываться в доллар,
американская валют должна потерять важнейшую особенность — стабильность. Либо
должен произойти масштабный мировой кризис, рассказал агентству «Прайм»
Маслов.

США всегда отдавали долги, а развитая экономика страны
помогает инвесторам приумножать средства. Американская политическая система
отличается стабильностью, отметил финансист.

«Стоит отметить, что доля доллара в торговле около половины,
а в резервах — 60 процентов, в то время как доля юаня приближается к пяти
процентам. Поэтому говорить о “дедолларизации” и
“замещении” юанем доллара крайне опрометчиво, хоть эти разговоры и
идут годами», — подчеркнул Маслов, предупредив, что «гегемония доллара» будет
продолжаться долго.

Ранее телеканал «360»
сообщил, что ажиотаж вокруг евро и доллара воскресил в России валютный черный
рынок. Мошенники придумали новые способы обмана россиян, как на улице, так и в
Сети.

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