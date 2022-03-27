Финансист Маслов призвал не ждать скорого окончания гегемонии доллара

«Стоит отметить, что доля доллара в торговле около половины,

а в резервах — 60 процентов, в то время как доля юаня приближается к пяти

процентам. Поэтому говорить о “дедолларизации” и

“замещении” юанем доллара крайне опрометчиво, хоть эти разговоры и

идут годами», — подчеркнул Маслов, предупредив, что «гегемония доллара» будет

продолжаться долго.