Финансист Коган: заседание ЦБ окажет краткосрочное влияние на курс рубля

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Следующее заседание Центробанка РФ по ключевой ставке окажет крайне краткосрочное воздействие на российскую валюту. Такое мнение выразил в беседе с «Российской газетой» руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы
управления финансами» Михаил Коган.
По его словам, рубль в течение пары часов после заседания увеличится или упадет примерно на 50-70 копеек, независимо от решения финансового регулятора. И к концу торгов в пятницу его курс восстановится к значениям, предшествовавшим заседанию.
Центральный банк России проведет следующее заседание по ключевой ставке в пятницу, 29 апреля. Предположительно, ЦБ может ее понизить на 1-2%.
Банк России может распоряжаться почти половиной своих резервов в условиях западных санкций. Об этом ранее сообщила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина на совместном заседании профильных комитетов Госдумы.