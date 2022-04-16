Финансист Коган объяснил нюансы приобретения наличной валюты в России

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Юридический запрет
на покупку иностранных валют в России отсутствует, если речь не идет о наличных
средствах. Об этом рассказал агентству «Прайм»
руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления
финансами» Михаил Коган.
По словам
финансиста, доллары и евро можно было купить и раньше, но при этом они бы
хранились на валютном счете. Ситуация с приобретением наличной валюты несколько
иная, отметил Коган.
«То есть для того, чтобы получить 500 долларов наличными, нужно,
чтобы кто-то другой эти 500 долларов банку продал», — указывает финансист.
Ранее Центробанк понизил
официальные курсы доллара и евро на 16–18 апреля. Доллар подешевел на 1,2443
рубля, а евро на 93,09 копейки.
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