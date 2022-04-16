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    Финансист Коган объяснил нюансы приобретения наличной валюты в России

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

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    Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

    Юридический запрет
    на покупку иностранных валют в России отсутствует, если речь не идет о наличных
    средствах. Об этом рассказал агентству «Прайм»
    руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления
    финансами» Михаил Коган.

    По словам
    финансиста, доллары и евро можно было купить и раньше, но при этом они бы
    хранились на валютном счете. Ситуация с приобретением наличной валюты несколько
    иная, отметил Коган.

    «То есть для того, чтобы получить 500 долларов наличными, нужно,
    чтобы кто-то другой эти 500 долларов банку продал», — указывает финансист.

    Ранее Центробанк понизил
    официальные курсы доллара и евро на 16–18 апреля. Доллар подешевел на 1,2443
    рубля, а евро на 93,09 копейки.

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