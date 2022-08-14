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Финансист Коган не увидел причин для обвала курса рубля

Финансист Коган не увидел причин для обвала курса рубля
Федерально агентство новостей

Курс национальной валюты России вряд ли пойдет на спад в ближайшее время, заявил президент ИГ «Московские партнеры» Евгений Коган.

Аналитик в беседе с радио Sputnik уточнил, что крепкий рубль говорит о том, что в страну поступает валюты намного больше, чем из нее уходит. Однако из-за происходящих событий страдают отечественные экспортеры.

«Потому что у них есть затраты, есть баланс “расходы-доходы”, и при курсе 70 рублей за доллар у них все отлично сходится, при курсе 90 – они жируют, при курсе 50 – они в тяжелейшей ситуации, потому что дебет с кредитом не сходится. А это означает меньше налогов и меньше поступлений в бюджет», – сказал Коган.

Финансист также уточнил, что власти страны могли бы использовать сверхдоходы с пользой для местной экономики, а также вкладывать средства в инфраструктуру. Такая тактика потребует много усилий, но позволит создать дополнительные рабочие места в стране.

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