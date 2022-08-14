Финансист Коган не увидел причин для обвала курса рубля

«Потому что у них есть затраты, есть баланс “расходы-доходы”, и при курсе 70 рублей за доллар у них все отлично сходится, при курсе 90 – они жируют, при курсе 50 – они в тяжелейшей ситуации, потому что дебет с кредитом не сходится. А это означает меньше налогов и меньше поступлений в бюджет», – сказал Коган.