Финансист Гиринский указал работающим пенсионерам на возможность повышения пенсий

Работающие пенсионеры теоретически могут добиться индексации пенсии по старости, но сделать это на практике будет сложно, сообщил доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский.

Пенсия по старости состоит из накопительной и страховой частей. Последняя делится на фиксированную, которая зависит от полученных за время работы пенсионных баллов, и гарантированную государством страховую часть, указал финансист. Начиная с 2016 года работающим пенсионерам не индексируется фиксированная часть пенсии. В настоящее время она составляет 6044 рублей 48 копеек, рассказал агентству «Прайм» эксперт.

Кроме того, с 2016 года прекращена индексация и Индивидуального пенсионного коэффициента (ИПК), напомнил Гиринский. Стоимость одного балла ИПК, по его словам, составляет порядка 100 рублей. Получить можно не более трех баллов за год трудового стажа, пояснил специалист.

«Если пенсионер работает, то пенсия не индексируется, однако по выходу на пенсию пенсионер получает индексацию. Конечно, есть (теоретически) путь получить индексацию в процессе работы. Для этого можно уволиться и, получив индексацию, снова пойти работать», — посоветовал Гиринский.

Однако такая возможность на практике крайне мало применима, уточнил экономист. Этому, в том числе, препятствуют сложности в официальном трудоустройстве пенсионеров, особенно на должность с большой зарплатой.

Ранее в Минфине рассказали, как россиянам почти в два раза увеличить страховое пособие по возрасту. Об этом сообщает monavista.ru. В первую очередь следует приобретать баллы для увеличения личного коэффициента, доплачивая страховые взносы, отмечают эксперты.

загрузка...