Новости02

Financial Times: Зеленский снова подтвердил готовность к встрече с Путиным

Financial Times: Зеленский снова подтвердил готовность к встрече с Путиным
Volodymyr Zelensky/Globallookpress

Президент Украины Владимир Зеленский готов на мирные переговоры с российским лидером Владимиром Путиным, передает издание Financial Times.

Газета организовала видеоконференцию с участием Зеленского. Президент Украины подчеркнул, что тупиковое противостояние с Москвой «не вариант» для Киева.

«Зеленский заявил, что “победа должна быть достигнута на поле боя”, но в то же время он подтвердил, что открыт к мирным переговорам с президентом Владимиром Путиным», — написали журналисты.

Напомним, что на Украине проводится российская спецоперация по демилитаризации. Она нацелена на защиту мирного населения Донбасса.

Зеленский переговоры Путин
Рейтинг
( Пока оценок нет )
Похожие материалы
RusNewsToday24
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.