Financial Times: Зеленский снова подтвердил готовность к встрече с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский готов на мирные переговоры с российским лидером Владимиром Путиным, передает издание Financial Times.
Газета организовала видеоконференцию с участием Зеленского. Президент Украины подчеркнул, что тупиковое противостояние с Москвой «не вариант» для Киева.
«Зеленский заявил, что “победа должна быть достигнута на поле боя”, но в то же время он подтвердил, что открыт к мирным переговорам с президентом Владимиром Путиным», — написали журналисты.
Напомним, что на Украине проводится российская спецоперация по демилитаризации. Она нацелена на защиту мирного населения Донбасса.