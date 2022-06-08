Financial Times: Зеленский признал, что Украина уступает России в технике и не способна наступать

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его страна проигрывает РФ в плане обеспеченности военной техникой и из-за этого не сможет перейти в наступление.
«Мы уступаем в плане техники, поэтому мы не способны наступать. Мы потерпим больше потерь, а люди являются моим приоритетом», — заявил Зеленский в ходе видеоконференции, организованной британским изданием Financial Times.
Ранее ряд украинских политиков и госслужащих уверяли, что Украина будет способна наступать в начале июля, если получит западное вооружение.
Напомним, утром четверга, 24 февраля, Россия по приказу президента Владимира Путина приступила к реализации специальной операции в связи со сложившимися обстоятельствами — руководство народных республик Донбасса попросило у РФ помощи в условиях эскалации конфликта со стороны ВСУ.