Страны Запада столкнулись с недостатком вооружений из-за оказания чрезмерной военной помощи Украине, заявили обозреватели Financial Times.
НАТО продолжает с февраля снабжать оружием Украину, но уже в ущерб себе. Специалист Алекс Вершинин отметил в колонке с Financial Times, что Франция передала Киеву четверть всех имеющихся у нее самоходных гаубиц CAESAR, но теперь Парижу потребуется полтора года на то, чтобы сконструировать новые. Шесть лет потребуется США на восстановление собственных запасов ПТРК Javelin. Однако Киев просит больше вооружения.
«Это похоже на великий снарядный кризис времен Первой мировой войны», — отметил бывший директор политического планирования Североатлантического альянса Джеми Ши.
Стоит отметить, что украинские военные относятся к поставкам оружия НАТО как к должному и не стесняются перепродавать иностранные образцы на «черном рынке». Так, болгарской газете Bulgarian Military стало известно, что две французских САУ CAESAR украинские военные продали России.