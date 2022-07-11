Financial Times: Запад испытывает дефицит оружия из-за чрезмерной военной помощи Украине

НАТО продолжает с февраля снабжать оружием Украину, но уже в ущерб себе. Специалист Алекс Вершинин отметил в колонке с Financial Times, что Франция передала Киеву четверть всех имеющихся у нее самоходных гаубиц CAESAR, но теперь Парижу потребуется полтора года на то, чтобы сконструировать новые. Шесть лет потребуется США на восстановление собственных запасов ПТРК Javelin. Однако Киев просит больше вооружения.