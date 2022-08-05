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Financial Times: ВСУ не хватает вооружения для контрнаступления на юге Украины

Financial Times: ВСУ не хватает вооружения для контрнаступления на юге Украины
globallookpress/US Navy

Украинские власти не рассчитывают получить достаточно западного вооружения для контрнаступления в текущем году. Об этом пишет газета Financial Times.

По словам украинского чиновника, пожелавшего остаться неназванным, Киев санкционирует контрнаступление на юге Украины в следующем году, когда Запад поставит для этого больше вооружения и бронетехники. Чиновник утверждает, что в настоящее время украинская армия не располагает и 30 процентами необходимого для контрнаступательной операции оружия.

Ранее в Министерстве обороны России сообщили, что на оставленных украинскими военными позициях продолжают обнаруживать наркотические медпрепараты, передает RT.

Вооружение ВСУ Запад контрнаступление
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