Financial Times: ВСУ не хватает вооружения для контрнаступления на юге Украины

По словам украинского чиновника, пожелавшего остаться неназванным, Киев санкционирует контрнаступление на юге Украины в следующем году, когда Запад поставит для этого больше вооружения и бронетехники. Чиновник утверждает, что в настоящее время украинская армия не располагает и 30 процентами необходимого для контрнаступательной операции оружия.