Financial Times: успех России в Африке привел Запад в панику

После визита Лаврова западные лидеры начали бить в набат. Так, президент Франции Эммануэль Макрон выразил обеспокоенность присутствием России в Африке. Кроме того, запаниковал и Вашингтон, который незамедлительно принял решение о переносе саммита с лидерами стран континента на конец текущего года.