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Financial Times: успех России в Африке привел Запад в панику

Financial Times: успех России в Африке привел Запад в панику
Ilya Galakhov/Global Look Press

Успешное турне министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова по странам Африки привело Запад в панику. Об этом сообщило издание Financial Times.

США и их союзники активно пытаются навязать международному сообществу идею о полной изоляции России, однако их ожидания не оправдались. Авторы статьи отметили, что глава МИД оказался желанным гостем на континенте.

После визита Лаврова западные лидеры начали бить в набат. Так, президент Франции Эммануэль Макрон выразил обеспокоенность присутствием России в Африке. Кроме того, запаниковал и Вашингтон, который незамедлительно принял решение о переносе саммита с лидерами стран континента на конец текущего года.

Ранее аналитики телеканала SRF выразили уверенность, что Россия успешно выстраивает взаимоотношения со странами Африки, в то время как Запад терпит поражение.

financial times африка россия и запад
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