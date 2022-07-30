Financial Times: успех России в Африке привел Запад в панику

Успешное турне министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова по странам Африки привело Запад в панику. Об этом сообщило издание Financial Times.
США и их союзники активно пытаются навязать международному сообществу идею о полной изоляции России, однако их ожидания не оправдались. Авторы статьи отметили, что глава МИД оказался желанным гостем на континенте.
После визита Лаврова западные лидеры начали бить в набат. Так, президент Франции Эммануэль Макрон выразил обеспокоенность присутствием России в Африке. Кроме того, запаниковал и Вашингтон, который незамедлительно принял решение о переносе саммита с лидерами стран континента на конец текущего года.
Ранее аналитики телеканала SRF выразили уверенность, что Россия успешно выстраивает взаимоотношения со странами Африки, в то время как Запад терпит поражение.