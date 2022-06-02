Financial Times: Саудовская Аравия готова увеличить добычу нефти в случае дефицита

Власти Саудовской Аравии мониторят ситуацию на мировых рынках, чтобы при случае увеличить добычу нефти в стране. Financial Times пишет об этом в своем материале.
Руководство государства полагает, что в настоящее время на глобальном рынке нефти нет настоящего дефицита. Местные аналитики так оценивают ситуацию, несмотря на удерживающиеся высокие цены.
Саудовская Аравия ранее не стала наращивать добычу из-за напряженных отношений с Соединенными Штатами. Представители США затем неоднократно отправляли делегации в страну, что «помогло улучшить отношения».
Президент США Джо Байден ранее предложил закупать нефть из России по заниженным ценам, сообщает «ФедералПресс».