Financial Times: Путин ловко проучил Запад и Британию указом о «Сахалине-2»

Президент России Владимир Путин, подписав указ о месторождении «Сахалин-2», ловко проучил Запад и Британию. Об этом пишут обозреватели издания Financial Times.
Днем ранее российский лидер подписал документ о переходе имущества компании «Сахалин Энерджи» в собственность Москвы.
Журналисты отметили, что передача месторождения государству стала неким сигналом для производителей топлива из стран, которые попали в список недружественных. Сейчас они пытаются, не затягивая, избавиться от своих активов.
«Москва не хочет, чтобы Shell оставалась призрачным акционером, не генерирующим прибыль. Этот шаг, по-видимому, в меньшей степени направлен против японских инвесторов Mitsui и Mitsubishi, которым вместе принадлежит 22,5% акций», – говорится в материале FT.
Сейчас у ряда западных компаний, у которых есть инвестиции в российских газовых месторождениях, есть над чем поразмыслить, пишут журналисты.