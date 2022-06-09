Financial Times: помощь Киеву истощила казну Евросоюза

Британская газета Financial Times со ссылкой на еврокомиссара Йоханнеса Хана сообщила, что украинский кризис опустошает казну ЕС, теперь Брюсселю придется пересмотреть семилетний бюджет раньше положенного срока.
«Скорость, с которой ЕС сжигает резервы для покрытия расходов Киева, вызывает обеспокоенность», — говорится в издании.
В Еврокомиссии отметили, что выделили на поддержку украинской экономики более 4 млрд евро. На следующий год в ЕК предложили сформировать бюджет в размере 185,6 миллиарда евро в зависимости от потребностей Киева, пишут РИА Новости.
Напомним, Россия 24 февраля приступила к проведению спецоперации по защите республик Донбасса, западные страны отреагировали на это введением санкций, многие политики в ЕС призвали отказаться от поставок энергоносителей из РФ. Многие эксперты по прошествии некоторого времени с начала введения санкций заключали, что принятые меры не сумели оказать негативное влияние на экономику России.