Financial Times: Китай готов предпринять военные меры в ответ на провокацию США с Тайванем

«Один источник заявил, что Китай выразил “более сильное сопротивление” США в частном порядке, чем раньше. Несколько других людей, знакомых с ситуацией, сказали, что частные заявления пошли еще дальше, предполагая возможный военный ответ», — говорится в статье.