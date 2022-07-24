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Financial Times: Китай готов предпринять военные меры в ответ на провокацию США с Тайванем

Financial Times: Китай готов предпринять военные меры в ответ на провокацию США с Тайванем
pxhere.com

Решение спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси посетить Тайвань с официальным визитом может подтолкнуть Пекин к радикальным мерам, сообщает The Financial Times.

По информации сразу нескольких источников издания, китайские власти готовы предпринять меры военного характера в ответ на очередную провокацию Вашингтона.

«Один источник заявил, что Китай выразил “более сильное сопротивление” США в частном порядке, чем раньше. Несколько других людей, знакомых с ситуацией, сказали, что частные заявления пошли еще дальше, предполагая возможный военный ответ», — говорится в статье.

Аналитики отметили, что решимость КНР уже насторожила американское руководство. Так, в Белом доме пытаются оценить, насколько серьезными являются угрозы со стороны Пекина.

Китай Пелоси США тайвань
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