Финал Всероссийского конкурса «Большая перемена» стартовал в Артеке

Финал Всероссийского конкурса «Большая перемена» начался в лагере Артек. Конкурс проводится среди школьников 5-7 классов.
Торжественная церемония старта прошла 17 июля. Всего в финале конкурса учувствуют школьники из 76 субъектов России и из 18 иностранных государств. Во время открытия к конкурсантам обратился директор МДЦ «Артек» Константин Федоренко. Он обратил внимание, что «Большая перемена» станет для многих стимулом к новым действиям.
«Финал “Большой перемены” станет для многих стартом к новым действиям, к новым свершения, новому жизненному пути, подарит новые знакомства, море эмоций, тысячу невероятных и смелых идей. А в сердцах участников навсегда останется особая, душевная атмосфера, в которую они смогут погрузиться на артековской смене», — сказал Федоренко.
Конкурс проходит при поддержке Министерства просвещения РФ и Министерства науки и высшего образования России. Партнерами мероприятия стали «Сбербанк», VK, Госкорпорация «Росатом», ОАО «Российские железные дороги», Госкорпорация «Роскосмос».