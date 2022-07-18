Финал Всероссийского конкурса «Большая перемена» стартовал в Артеке

Торжественная церемония старта прошла 17 июля. Всего в финале конкурса учувствуют школьники из 76 субъектов России и из 18 иностранных государств. Во время открытия к конкурсантам обратился директор МДЦ «Артек» Константин Федоренко. Он обратил внимание, что «Большая перемена» станет для многих стимулом к новым действиям.