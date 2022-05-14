Финал Евровидения-2022 начался в Турине

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В итальянском Турине начался финал 66-го по счету песенного конкурса «Евровидение», в этом году в финале представлены 25 стран.
По итогам полуфиналов было отобрано 20 участников. Еще пять финалистов представляют «Большую пятерку» (Франция, Италия, Германия, Великобритания и Испания).
В этом году представители России в конкурсе не участвуют. Букмекеры ожидает, что победа в Евровидении-2022 достанется конкурсанту от Украины – группе Kalush Orchestra.
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