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    Финал Евровидения-2022 начался в Турине

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Финал Евровидения-2022 начался в Турине

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    Globallookpress.com/Павел Гончар/Keystone Press Agency

    В итальянском Турине начался финал 66-го по счету песенного конкурса «Евровидение», в этом году в финале представлены 25 стран.

    По итогам полуфиналов было отобрано 20 участников. Еще пять финалистов представляют «Большую пятерку» (Франция, Италия, Германия, Великобритания и Испания).

    В этом году представители России в конкурсе не участвуют. Букмекеры ожидает, что победа в Евровидении-2022 достанется конкурсанту от Украины – группе Kalush Orchestra.

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