FINA отстранила россиян от чемпионата мира по водным видам спорта в Венгрии

Ранее двукратный олимпийский чемпион по плаванию Евгений Рылов отказался от

участия в ЧМ-2022. Спортсмен пошел на такой шаг в знак протеста против

отстранения всех соотечественников от международных соревнований. Кроме того,

так пловец хотел поддержать паралимпийцев, которых не допустили до участия к

пекинским Играм-2022.