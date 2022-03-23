FINA отстранила россиян от чемпионата мира по водным видам спорта в Венгрии

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Международная федерация плавания (FINA) отстранила российских и белорусских
спортсменов от чемпионата мира по водным видам спорта, который пройдет этим
летом в Венгрии.
Как сообщает пресс-служба организации, соответствующее решение было принято
бюро FINA 23 марта. Всероссийская федерация плавания (ВФП) в связи со
сложившейся ситуацией заявила о снятии российских атлетов со всех соревнований
под эгидой FINA до окончания года.
Ранее двукратный олимпийский чемпион по плаванию Евгений Рылов отказался от
участия в ЧМ-2022. Спортсмен пошел на такой шаг в знак протеста против
отстранения всех соотечественников от международных соревнований. Кроме того,
так пловец хотел поддержать паралимпийцев, которых не допустили до участия к
пекинским Играм-2022.