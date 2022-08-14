Философ из США сформулировал «хороший» и «плохой» способы разрешения украинского кризиса

Существуют «хороший» и «плохой» сценарии урегулирования украинского кризиса, а Запад может повлиять на его мирное разрешение, оставив Украину, заявил американский историк, философ и лингвист Ноам Хомский в интервью Welt, передает РИА Новости.
«Хороший» или дипломатический путь означает мирные переговоры с достижением приемлемых условий для каждой из сторон, пояснил философ. «Плохой» или военный способ подразумевает наращивание уровня эскалации и неутешительные последствия.
«У нас есть два варианта: дипломатический и недипломатический. Недипломатический означает продолжать эскалацию со всеми потерями и жертвами. (…) Другой вариант — перестать саботировать дипломатию и прийти к мирному соглашению, отвечающему интересам обеих сторон», — констатировал лингвист.
Американец убежден, что Запад несет ответственность за события на Украине. Он подчеркнул, что без массовых поставок вооружений конфликт давно исчерпал бы себя.
«По логике Запада, раз Украина просит, то ей нужно предоставить все оружие, которое ей требуется. Но те, кто снабжают ее оружием, должны задуматься», — призвал ученый.
Стабильный безопасный мир возможен только в случае дипломатических переговоров. По мнению Хомского, США и союзникам следует взять пример с СССР периода Карибского кризиса. Тогда удалось избежать глобального конфликта лишь потому, что Советский Союз решил не идти до конца в своей поддержке Кубы. С Украиной, полагает философ, следует поступить точно также. На этот раз отступить необходимо США.
Напомним, утром четверга, 24 февраля, Россия по приказу президента Владимира Путина приступила к реализации специальной операции в связи со сложившимися обстоятельствами — руководство народных республик Донбасса попросило у РФ помощи в условиях эскалации конфликта со стороны ВСУ.