Философ из США сформулировал «хороший» и «плохой» способы разрешения украинского кризиса

Стабильный безопасный мир возможен только в случае дипломатических переговоров. По мнению Хомского, США и союзникам следует взять пример с СССР периода Карибского кризиса. Тогда удалось избежать глобального конфликта лишь потому, что Советский Союз решил не идти до конца в своей поддержке Кубы. С Украиной, полагает философ, следует поступить точно также. На этот раз отступить необходимо США.