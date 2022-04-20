Фильмы и музыку ушедших из России компаний могут принудительно лицензировать

Пока принудительная лицензия распространяется только на патенты, но ее функции могут расширить и на кино, фильмы и музыку. Лицензию, например, на изобретение можно получить через суд, если правообладатель не пользуется ею на протяжении четырех лет. В случае с ушедшими из РФ компаниями такое длительное ожидание может не понадобиться, сообщает источник «Ведомостей».