Фильмы и музыку ушедших из России компаний могут принудительно лицензировать

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Законопроект, который позволит сохранить выпущенные ранее фильмы и сериалы остановивших работу в стране студий, могут принять в Государственной думе РФ.
Пока принудительная лицензия распространяется только на патенты, но ее функции могут расширить и на кино, фильмы и музыку. Лицензию, например, на изобретение можно получить через суд, если правообладатель не пользуется ею на протяжении четырех лет. В случае с ушедшими из РФ компаниями такое длительное ожидание может не понадобиться, сообщает источник «Ведомостей».
Таким образом, фильмы и музыку могут лицензировать принудительно. Направить иск в суд с требованием получения прав сможет сам российский лицензиат, если иностранный партнер откажется ее предоставлять, пишет «Царьград».
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