Фильм Z, который откроет Каннский фестиваль, переименовали по просьбе украинцев

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Режиссер Мишель Хазанавичус по просьбе жителей Украины переименовал свой фильм под названием Z, который будет открывать Каннский фестиваль. Украинский институт направил письма организаторам фестиваля и самому режиссеру, в котором организация отметила, что буква Z стала символом военной спецоперации РФ на Украине.

Сначала режиссер отметил, что менять название поздно, тем более что с названием Z фильм выйдет только во Франции — в международном прокате картина получила название Final Cut. Однако затем Хазанавичус принял решение поменять название на Coupé, при этом на Каннском фестивале фильм выйдет с международным названием Final Cut.

Такое название, возможно, было забавным, когда я закончил фильм несколько месяцев назад, но сегодня это совсем не так, и я не могу этого вынести.

Мой фильм призван приносить радость, и я не хотел бы, чтобы он каким-либо образом ассоциировался с военными действиями. Поэтому я рад изменить его название и этим скромным жестом продемонстрировать свою полную поддержку украинскому народу, — цитирует режиссера издание Variety. Z — комедийный фильм о зомби.

Буква Z стала символом военной спецоперации России на Украине, и многие компании уже столкнулись с критикой за ее использование. Так, российский Elle осудили за обложку со словами “Поколение Z”, сайт компании Prada заподозрили в поддержке операции за старое фото с показа, где букву Z разглядели в свете прожекторов, а Louis Vuitton — за украшения с инициалами бренда, которые оказались похожи на букву Z.

Российскую делегацию в Каннах в этом году на конкурс не пригласили из-за ситуации на Украине, помимо отдельных кинематографистов, которые высказались против военной спецоперации. При этом фильмы режиссеров Александра Сокурова, Андрея Звягинцева и Кирилла Серебренникова организаторы согласились принять вне зависимости от политической ситуации, а фильм Серебренникова “Жена Чайковского” вошел в основной конкурс фестиваля.

Режиссер Александр Сокуров, однако, заявил, что передумал представлять свой фильм “Сказка” на фестивале, несмотря на приглашение — кинематографист считает, что картина не подойдет для Каннского фестиваля.

Каннский фестиваль пройдет с 17 по 28 мая 2022 года.

