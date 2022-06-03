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Фильм «Батя» с Вдовиченковым получил Национальную премию интернет-контента

Фильм «Батя» с Вдовиченковым получил Национальную премию интернет-контента
Кадры из фильма «Батя»

Церемония вручения первой Национальной премии интернет-контента прошла в Москве 2 июня. Среди победителей оказались фильм «Батя» и сериал «Трудные подростки — 2».

В категории «Аудио» жюри отметило подкаст «Воспоминания о будущем», в разделе «Блогосфера» награду получил «Вася на сене», лучшим журналистским проектом сочли «Антонимы» Антона Красовского.

Сразу пять победителей оказались в разделе «Видеоконтент». Награды унесли с собой фильм «Батя», сериал «Трудные подростки — 2», документальная лента «Байкал. Удивительные приключения Юмы». Картина «Артист» из цикла «Про людей и войну» стала лучшей короткометражкой, а видео от фонда «Линия жизни» получил приз в категории «Лучший видеоконтент до трех минут».

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RusNewsToday24
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