Фильм «Батя» с Вдовиченковым получил Национальную премию интернет-контента

Церемония вручения первой Национальной премии интернет-контента прошла в Москве 2 июня. Среди победителей оказались фильм «Батя» и сериал «Трудные подростки — 2».
В категории «Аудио» жюри отметило подкаст «Воспоминания о будущем», в разделе «Блогосфера» награду получил «Вася на сене», лучшим журналистским проектом сочли «Антонимы» Антона Красовского.
Сразу пять победителей оказались в разделе «Видеоконтент». Награды унесли с собой фильм «Батя», сериал «Трудные подростки — 2», документальная лента «Байкал. Удивительные приключения Юмы». Картина «Артист» из цикла «Про людей и войну» стала лучшей короткометражкой, а видео от фонда «Линия жизни» получил приз в категории «Лучший видеоконтент до трех минут».