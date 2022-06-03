Фильм «Батя» с Вдовиченковым получил Национальную премию интернет-контента

Сразу пять победителей оказались в разделе «Видеоконтент». Награды унесли с собой фильм «Батя», сериал «Трудные подростки — 2», документальная лента «Байкал. Удивительные приключения Юмы». Картина «Артист» из цикла «Про людей и войну» стала лучшей короткометражкой, а видео от фонда «Линия жизни» получил приз в категории «Лучший видеоконтент до трех минут».