Филипп Киркоров

Филиппу Киркорову запретили въезд в Молдавию. Об этом сообщает “Интерфакс”. Как стало известно журналистам, музыкант прилетел в Кишинев из Стамбула ночью 29 июля, однако на пункте пограничного контроля в VIP-зале ему сообщили, что он не сможет въехать в страну. При проведении контроля по установленным протоколам установлено, что условия для разрешения на пересечение государственной границы не соблюдены, — сообщили в пограничной полиции корреспонденту “Интерфакса”.

Ранее появилась информация о том, что Филипп Киркоров фигурирует в уголовном деле против депутата партии “Шор” Марины Таубер. Так, в деле указано, что Киркоров получил 200 тысяч долларов от лидеров партии за концерт в Кишиневе. Впоследствии выступление было отменено. Также 60 тысяч долларов за концерт получил рэпер Моргенштерн*.

Таубер ранее была лишена депутатской неприкосновенности, а в минувшие выходные ее арестовали на 30 суток: сейчас она находится в следственном изоляторе Кишинева.

В мае стало известно, что Латвия внесла в черный список Киркорова и других российских звезд, которые поддержали военную спецоперацию РФ на Украине. Кроме того, Киркорову и Полине Гагариной закрыли въезд в Эстонию на пять лет.

Несколько дней назад Филипп Киркоров выступил в Крыму: он дал два концерта, на которые пригласил раненых российских военных.

*Признан в РФ иностранным агентом