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Филиппины отказались от покупки 16 российских вертолетов Ми-17 из-за страха перед санкциями США

Филиппины отказались от покупки 16 российских вертолетов Ми-17 из-за страха перед санкциями США
vitalykuzmin.net/Vitaly V. Kuzmin/CC BY-SA 4.0

Правительство Филиппин отказалось от покупки 16 российских военно-транспортных вертолетов Ми-17 из-за опасений попасть под санкции Соединенных Штатов.

Ушедший в отставку с поста министра обороны страны Делфин Лорензана отменил сделку на 227 млн долларов по приобретению вертолетов Ми-17. Соответствующее решение было принято в июне, сообщает агентство Associated Press.

«Мы могли столкнуться с санкциями», — объяснил Лорензана.

Американские чиновники были осведомлены о решении Филиппин и могли предложить властям схожие вертолеты, заявил экс-министр.

Любая деятельность во благо России «противоречит интересам нацбезопасности США», пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня». Ранее сенаторы США представили законопроект о санкциях за покупку КНР нефти из РФ, сообщает «Вечерняя Москва».

ми-17 США филиппины
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RusNewsToday24
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