Любая деятельность во благо России «противоречит интересам нацбезопасности США», пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня» . Ранее сенаторы США представили законопроект о санкциях за покупку КНР нефти из РФ, сообщает «Вечерняя Москва».

Американские чиновники были осведомлены о решении Филиппин и могли предложить властям схожие вертолеты, заявил экс-министр.

Ушедший в отставку с поста министра обороны страны Делфин Лорензана отменил сделку на 227 млн долларов по приобретению вертолетов Ми-17. Соответствующее решение было принято в июне, сообщает агентство Associated Press.