Филипп Киркоров возмутил россиян эротической выходкой на концерте

«Как такое можно еще и выставлять на всеобщее обозрение?»;

«У него же дети, как не стыдно?»;

«Филипп, всегда вами восхищалась, но что это и зачем. Вы таким образом что-то нам говорите? Не лучше бы помолчать и просто делать свое дело. Одно в голове. Зачем?» — написали пользователи Сети.