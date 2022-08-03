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Филипп Киркоров возмутил россиян эротической выходкой на концерте

Филипп Киркоров возмутил россиян эротической выходкой на концерте
Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Певец Филипп Киркоров вызвал волну негодования на просторах Сети шуточным видео с эротической выходкой. На кадрах, снятых во время его концерта, исполнитель схватил одну из танцовщиц за руку и положил ее себе в область паха, передает РИА Новости.

«Как смотрят мои концерты те, кто не успел купить билеты», — подписал пост с видео Киркоров.

Однако поклонники и многие пользователи Сети негативно восприняли «юмор» 55-летнего исполнителя.

Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Они написали гневные комментарии о том, что подобные шутки попросту неуместны.

«Как такое можно еще и выставлять на всеобщее обозрение?»;

«У него же дети, как не стыдно?»;

«Филипп, всегда вами восхищалась, но что это и зачем. Вы таким образом что-то нам говорите? Не лучше бы помолчать и просто делать свое дело. Одно в голове. Зачем?» — написали пользователи Сети.

Отметим, Киркоров не в первый раз попадает оказывается в центре скандала в последнее время. До этого артист успел возмутить верующих танцами на кресте под песню «Мария Магдалена». После этого было составлено обращение для отмены концертов артиста в Крыму.

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RusNewsToday24
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