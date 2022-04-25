Филипп Киркоров в честь 55-летия даст 106 концертов по всей России

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Певец Филипп Киркоров отправится на гастроли по всей России. В честь своего 55-летия исполнитель даст 106 концертов по стране.
В качестве инвестора шоу Киркорова «55. Gold the greatest hits» выступает компания «МТС Энтертейнмент». До конца 2023 года в рамках приуроченного к 55-летию исполнителя гастрольного тура будет проведено 106 концертов по всей России.
«Это шоу в рамках звездного юбилейного года должны увидеть во всей России от Калининграда до Южно-Сахалинска, ведь такого грандиозного размаха еще не было», — сообщили ТАСС в пресс-службе «МТС Энтертейнмент».
Исполнительный продюсер шоу Александр Запорожец считает сотрудничество с королем российской эстрады большой удачей. По его мнению, оценивать результат контракта нужно не только по блеску проекта, но и по перспективности таких взаимоотношений.