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    Филипп Киркоров в честь 55-летия даст 106 концертов по всей России

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Филипп Киркоров в честь 55-летия даст 106 концертов по всей России

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    Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

    Певец Филипп Киркоров отправится на гастроли по всей России. В честь своего 55-летия исполнитель даст 106 концертов по стране.

    В качестве инвестора шоу Киркорова «55. Gold the greatest hits» выступает компания «МТС Энтертейнмент». До конца 2023 года в рамках приуроченного к 55-летию исполнителя гастрольного тура будет проведено 106 концертов по всей России.

    «Это шоу в рамках звездного юбилейного года должны увидеть во всей России от Калининграда до Южно-Сахалинска, ведь такого грандиозного размаха еще не было», — сообщили ТАСС в пресс-службе «МТС Энтертейнмент».

    Исполнительный продюсер шоу Александр Запорожец считает сотрудничество с королем российской эстрады большой удачей. По его мнению, оценивать результат контракта нужно не только по блеску проекта, но и по перспективности таких взаимоотношений.

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