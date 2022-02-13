Филипп Киркоров спас всех участников в первом выпуске третьего сезона «Маски»

Зрители с удовольствием посмотрели долгожданный первый выпуск третьего сезона шоу «Маска». Никому из 14 участников не суждено было покинуть проект в самом начале.

Членами жюри в третьем сезоне стали Филипп Киркоров, Валерия, Тимур Родригес, Регина Тодоренко и Тимур Батрутдинов. Каждый из них отметил красоту костюмов участников, надо которыми трудились множество специалистов. На сцене выступили весьма любопытные персонажи — Пес, Малыш, Мухомор, Лошадь, Осьминог, Пчела, Джокер, Пончик, Анубис, Леопард, Монстрик, Павлин, Дракон и Козерог.

Участников поделили по несколько человек и из каждой группы с помощью зрительского голосования выбрали по одному номинанту на вылет. Ими стали Лошадь, Пончик и Монстрик. Зрительским голосованием был спасен Монстрик. Киркорову было жаль прощаться с персонажами в первом выпуске шоу, поэтому он попросил зрителей дать Лошади и Пончику второй шанс. Таким образом, в следующем выпуске зрители снова увидят героев в полном составе.

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