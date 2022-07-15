Филипп Киркоров, Слава Марлоу, Ариан Романовский: Ксения Соловьева рассказала, кого из известных мужчин считает самыми стильными

Филипп Киркоров

Бывший главный редактор Vogue Ксения Соловьева опубликовала в своем телеграм-канале собственный рейтинг “отечественных и полуотечественных юношей на стиле, за которыми интересно наблюдать”.

1—2. Братья Филипп и Лука Адоньевы. Лютые модники, хозяева лучших костюмированных вечеринок в Лондоне и за его пределами.

3. Ариан Романовский. Скромно считает, что первым открыл бренд Сasablanca: дизайнер марки Шараф Тажер лично отслеживал посылку экс-главреда “Татлера” на “Почте России”. За любимым журналом “Семь дней” ходит исключительно в J.W. Anderson.

4. Слава Марлоу. Один из лучших клиентов КМ20 (правда, в интервью Дудю про это ни слова).

5. Кирилл Рихтер. До сих пор помню идеальное поло Prada во время нашего с ним обеда в Венеции во время Alta Moda.

Филипп Адоньев

Лука и Филипп Адоньевы

Ариан Романовский Слава Марлоу Кирилл Рихтер

6. Глеб Костин. Представитель питерского творческого объединения “Богема”, до которого всегда было сложно достучаться глянцу. Лидер категории “андеграунд”.

7. Его однофамилец Егор Костин. Иногда одевается как барвихинский школьник, но те, кто видел его в облегающем total look Saint Laurent, говорят: далеко пойдет.

8. Филипп Бедросович. “Дольче” многое потеряли, что-то с ним не поделив. Но думаю, все у них наладится.

9. Асланбек Джалиев. Редко постит луки, потому что запускает проект Yams, зато его офис, похоже, перебазировался в кафе КМ20.

10. Александр Перепелкин — до сих пор не могу забыть юбку Thom Browne на прощальной вечеринке Vogue.

Глеб Костин

Егор Костин с Константином Богомоловым и Александром Цыпкиным

Стефано Габбана, Филипп Киркоров и Доменико Дольче

Асланбек Джалиев

Александр Перепелкин

11. Николай Кошелев. Художник одновременно с Арианом начал носить Rhude в Москве.

12. Миша Месхия. Играет диджей-сеты в модном клубе Blanc в футболках Marine Serre и Raf Simons.

13. Лука Зарьков. Юноша с редким видением. Не банальный хайпбист, а человек разбирающийся, насмотренный, с почерком.

14. Тим Рохо, режиссер шоу “Кобры” Насти Ивлеевой и клипмейкер выражает свое нескучное видение мира гардеробом.

15. Кирилл Соколовский. Модель Avant и артист балета Большого театра однажды забежал ко мне в гости после своего дебюта в “Щелкунчике”. Классный не только в серых трико.

16. Муслим, он же Принц Дживиокси. Перебрался из Уфы в Лос-Анджелес, где можно в целом ходить голым. Но майки WOS земляка Андрея Артемова смотрятся на нем классно.

Николай Кошелев Миша Месхия

Лука Зарьков

Тим Рохо

Кирилл Соколовский Принц Дживиокси

На днях на сайте BoF вышла статья, объясняющая причины беспрецедентного подъема мужской моды (этот сегмент растет на 5,8% в год — женская лишь на 5,3%). Эксперты связывают это с ростом числа пользователей соцсетей, которые покупают одежду, не выходя из дома (подскочила и средняя сумма, потраченная онлайн).

А кто вам кажется самым стильным?