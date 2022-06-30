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Филипп Киркоров с размахом отпраздновал день рождения сына. Среди гостей были Татьяна Навка, Тимати, Яна Рудковская

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Филипп Киркоров с размахом отпраздновал день рождения сына. Среди гостей были Татьяна Навка, Тимати, Яна Рудковская

Тимати и Филипп Киркоров

Филипп Киркоров с размахом отпраздновал день рождения своего сына Мартина. На празднике в честь 10-летия мальчика веселились Татьяна Навка, Ани Лорак, Валерия с Иосифом Пригожиным, Тимати, Жасмин, Яна Рудковская, Анастасия Стоцкая и многие другие звездные друзья семьи — многие вместе с детьми.

Яна Рудковская и Филипп Киркоров с сыновьями
Яна Рудковская и Филипп Киркоров с сыновьями

Мартин Киркоров и Александр Плющенко
Мартин Киркоров и Александр Плющенко

Сергей Филин с женой Марией (крайняя справа) и Бедрос Киркоров
Сергей Филин с женой Марией (крайняя справа) и Бедрос Киркоров

Валерия
Валерия

Вчера Филипп опубликовал в инстаграме* видео с кадрами домашнего празднования. Кроме самого именинника там присутствовали его сестра Алла-Виктория и дедушка Бедрос Киркоров.

Многочисленных гостей певец собрал на грандиозной вечеринке в честь сына, для которой была выбрана футбольная тематика: Мартин — поклонник этого вида спорта.

Гостей и их детей ждали самые разные развлечения: фотозона в виде гигантского мяча, настоящий футбольный матч, хот-доги и бургеры (за них, кстати, отвечала бургерная Тимати, с которым Киркоров теперь дружит, забыв про давние публичные ссоры). А также джинсовые куртки и кроссовки в подарок гостям, многоярусный торт от Рената Агзамова, лазерное шоу с изображением любимых футболистов Мартина и праздничный фейерверк.

Тимати и Филипп Киркоров
Тимати и Филипп Киркоров

Тимати с матерью Симоной
Тимати с матерью Симоной

Возлюбленная Тимати — Валентина Иванова
Возлюбленная Тимати — Валентина Иванова

Александр Плющенко и Мартин Киркоров
Александр Плющенко и Мартин Киркоров

Дочь Тимати — Алиса
Дочь Тимати — Алиса

Дочери Жасмин и Татьяны Навки — Маргарита и Надежда
Дочери Жасмин и Татьяны Навки — Маргарита и Надежда


Сам Филипп и его гости продолжают делиться в соцсетях фотографиями и видео с праздника.

Жасмин, Татьяна Навка и Светлана Ермолова
Жасмин, Татьяна Навка и Светлана Ермолова

Лариса Долина
Лариса Долина

*Instagram принадлежит компании Meta, признанной в РФ экстремистской организацией


Фото
Instagram (принадлежит компании Meta, признанной в РФ экстремистской организацией)

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