Филипп Киркоров с размахом отпраздновал день рождения сына. Среди гостей были Татьяна Навка, Тимати, Яна Рудковская

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Тимати и Филипп Киркоров

Филипп Киркоров с размахом отпраздновал день рождения своего сына Мартина. На празднике в честь 10-летия мальчика веселились Татьяна Навка, Ани Лорак, Валерия с Иосифом Пригожиным, Тимати, Жасмин, Яна Рудковская, Анастасия Стоцкая и многие другие звездные друзья семьи — многие вместе с детьми.



Яна Рудковская и Филипп Киркоров с сыновьями



Мартин Киркоров и Александр Плющенко



Сергей Филин с женой Марией (крайняя справа) и Бедрос Киркоров



Валерия



Вчера Филипп опубликовал в инстаграме* видео с кадрами домашнего празднования. Кроме самого именинника там присутствовали его сестра Алла-Виктория и дедушка Бедрос Киркоров.

Многочисленных гостей певец собрал на грандиозной вечеринке в честь сына, для которой была выбрана футбольная тематика: Мартин — поклонник этого вида спорта.

Гостей и их детей ждали самые разные развлечения: фотозона в виде гигантского мяча, настоящий футбольный матч, хот-доги и бургеры (за них, кстати, отвечала бургерная Тимати, с которым Киркоров теперь дружит, забыв про давние публичные ссоры). А также джинсовые куртки и кроссовки в подарок гостям, многоярусный торт от Рената Агзамова, лазерное шоу с изображением любимых футболистов Мартина и праздничный фейерверк.



Тимати и Филипп Киркоров



Тимати с матерью Симоной



Возлюбленная Тимати — Валентина Иванова



Александр Плющенко и Мартин Киркоров



Дочь Тимати — Алиса



Дочери Жасмин и Татьяны Навки — Маргарита и Надежда







Сам Филипп и его гости продолжают делиться в соцсетях фотографиями и видео с праздника.



Жасмин, Татьяна Навка и Светлана Ермолова



Лариса Долина

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