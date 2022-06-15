Филипп Киркоров, робот Дуняша и “Талибан”*: в сети обсуждают первых гостей ПМЭФ

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Диана Габдуллина и робот Дуняша

В Санкт-Петербурге сегодня стартовал Международный экономический форум (ПМЭФ) и сразу же оказался в центре внимания — рассказываем, что обсуждают в сети.

Мероприятие и его первых гостей уже активно обсуждают в телеграм-каналах. Звездой первого дня стал Филипп Киркоров, который приехал не только в качестве артиста, но и в качестве инвестора. Журналистам певец рассказал о своем первом инвестиционном проекте в сфере коммерческой недвижимости. Киркоров планирует принять участие в строительстве торгово-развлекательного комплекса в Ленинградской области и выступить соинвестором. Общий объем инвестиций должен составить 1,7 млрд рублей. Обсуждать другие темы поп-король был не готов. Так, он дважды ушел от комментариев на тему специальной военной операции, которую Россия проводит на Украине.

Филипп Киркоров

Это экономический форум. Я приеду на политический форум, я буду отвечать на политические вопросы. У меня сегодня другая миссия. Я — инвестор. Мы поднимем экономику,

— сказал Киркоров.

Он также добавил, что “очень хочет помочь экономике России”.

Не меньшей популярностью в первый день форума пользовалась и Дуняша — робот-супермодель и хозяйка кофейни на ПМЭФ. Дуняша предлагает гостям напитки и мороженое, а также умеет делать комплименты. Прототипом робота, созданного в пермской компании “Промобот”, стала обладательница титула “Миссис Пермь — 2014” и супруга учредителя парка им. Горького в Перми Рашида Габдуллина Диана Габдуллина. Кстати, на ПМЭФ поехала уже вторая версия Дуняши — первая продает мороженое в киоске в пермском парке. В 2023 году Дуняша уедет в ОАЭ, туда компания планирует поставить не менее пяти моделей.

Диана Габдуллина и Дуняша Диана Габдуллина

Дуняша вызвала на ПМЭФ такой ажиотаж, что создатели уже задумались над усовершенствованием модели — возможно, роботу добавят механизм защиты от харассмента.

Дуняша очень нравится посетителям. Это успех. Она выполнена по образу жены нашего партнера Рашида Габдуллина. Идея, проект и внешность — его пожелание. Мы подумаем над реакцией на прикосновения. Если будет острая необходимость, мы такую опцию реализуем. Львиная доля успеха этого проекта — это правильный выбор характера и концепции робота, они попали в десятку,

— цитирует представителей “Промобота” телеграм-канал “Подъем”.

Среди первых гостей оказалась и блогер Саша Спилберг. Она появилась на стенде VK и обсудила музыкальные тренды.

Еще одной обсуждаемой темой стал приезд представителей властей Афганистана на форум — после ухода американских войск в августе прошлого года в стране установилась власть “Талибана”*.

В Санкт-Петербург прибыли заместитель главы торгово-промышленной палаты Афганистана Мохаммадионас Моссайн и глава афганской дипмиссии Джамал Насир Гарвал. При этом “Талибан” пока не признан российскими властями в качестве легитимной власти Афганистана. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался дать прогноз о том, когда это может произойти.

В настоящий момент об этом речь не идет, давать какие-то прогнозы бесполезно. Там существует много проблем гуманитарного характера, которые обязывают многие страны вступать в определенные контакты с представителями талибов,

— цитируют Пескова “Ведомости”.

Однако перспективы сотрудничества есть — ожидается, что представители Афганистана обсудят с российскими партнерами поставки пшеницы и нефти.

Интерес публики традиционно вызывают и цены в кафе и ресторанах на ПМЭФ. Так, бизнес-ланч из четырех блюд в этом году обойдется в 4 500 рублей, а за бутылку вина придется выложить от 14 900 до 275 тысяч рублей.

Появилась в сети и развлекательная программа форума. В различных ресторанах и барах города, где будут проходить афтепати, выступят Баста, группа “Мальчишник”, Гарик Сукачев, “Чайф”, Григорий Лепс, Лада Дэнс. Новоявленный инвестор Киркоров, как пишет телеграм-канал “Только никому”, также выступит на одной из вечеринок, ожидается, что приедет и Тимати.

*Признанная террористической и запрещенная в России организация