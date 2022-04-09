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    Филипп Киркоров рассказал о состоянии тяжелобольного отца

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Филипп Киркоров рассказал о состоянии тяжелобольного отца
    Филипп Киркоров Агентство «Москва»

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    Певец Филипп Киркоров рассказал, что его отец Бедрос Киркоров находится в реанимации. Артист очень переживает за состояние родителя.

    Киркоров отметил, что на фоне перенесенной коронавирусной инфекции у его отца обострилась сердечная недостаточность. Сейчас Бедрос Киркоров находится в реанимации под пристальным наблюдением медиков, а сам исполнитель постоянно молится о его здоровье.

    «Сейчас его спасают великие руки профессора Амирана Шотаевича Ревишвили в институте Вишневского. Сейчас идет Великий пост, я молюсь и верю, что папу поставят на ноги», — признался Киркоров в беседе с Kp.ru.

    Исполнитель выразил надежду на скорейшую поправку родителя. Киркоров очень надеется, что его отец сможет присутствовать на его юбилейном концерте.

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