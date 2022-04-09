Филипп Киркоров рассказал о состоянии тяжелобольного отца

Киркоров отметил, что на фоне перенесенной коронавирусной инфекции у его отца обострилась сердечная недостаточность. Сейчас Бедрос Киркоров находится в реанимации под пристальным наблюдением медиков, а сам исполнитель постоянно молится о его здоровье.