Филипп Киркоров рассказал о состоянии тяжелобольного отца

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Певец Филипп Киркоров рассказал, что его отец Бедрос Киркоров находится в реанимации. Артист очень переживает за состояние родителя.
Киркоров отметил, что на фоне перенесенной коронавирусной инфекции у его отца обострилась сердечная недостаточность. Сейчас Бедрос Киркоров находится в реанимации под пристальным наблюдением медиков, а сам исполнитель постоянно молится о его здоровье.
«Сейчас его спасают великие руки профессора Амирана Шотаевича Ревишвили в институте Вишневского. Сейчас идет Великий пост, я молюсь и верю, что папу поставят на ноги», — признался Киркоров в беседе с Kp.ru.
Исполнитель выразил надежду на скорейшую поправку родителя. Киркоров очень надеется, что его отец сможет присутствовать на его юбилейном концерте.
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